Как изменилось потребление продуктов во время карантина: данные Госстата

В структуре домашнего питания украинцев за первые девять месяцев 2020 года произошли определенные изменения. Во время карантина украинцы стали есть меньше фруктов.
Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики (Госстата).
По данным статистического ведомства, среднее потребление мяса и мясопродуктов составило 5,1 кг в месяц на человека, что несколько больше, чем за аналогичный период прошлого года (5,0 кг).
Потребление молока и молочных продуктов выросло до 18,9 кг по сравнению с 18,8 кг годом ранее. Количество яиц на человека не изменилось - 20 штук. Потребление рыбы и рыбных продуктов выросло с 1,4 кг до 1,3 кг, сахара - снизилось с 2,6 кг до 2,5 кг, подсолнечного масла и других растительных жиров - не изменилось - 1,4 кг.
Кроме того, потребление картофеля снизилось с 6,2 кг до 5,9 кг, овощей - с 9,3 кг до 9,2 кг, фруктов, ягод, орехов и винограда снизилось с 3,8 кг до 3,5 кг.
При этом потребление хлеба и хлебопродуктов сократилось с 8,1 кг до 8,0 кг в месяц на человека.
Напомним, по данным Госстата, за 2020 год больше всего подорожал сахар - на 46,2%, гречневая крупа - на 34,8%, яйца - на 30,4%, подсолнечное масло - на 22,2%.
Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,9%. С начала года инфляция составила 5,0%.