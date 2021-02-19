Як змінилося споживання продуктів під час карантину: дані Держстату

За даними статистичного відомства, середнє споживання м'яса і м'ясопродуктів склало 5,1 кг в місяць на людину, що дещо більше, ніж за аналогічний період минулого року (5,0 кг).

Споживання молока і молочних продуктів зросла до 18,9 кг у порівнянні з 18,8 кг роком раніше. Кількість яєць на людину не змінилося - 20 штук. Споживання риби та рибних продуктів зросла з 1,4 кг до 1,3 кг, цукру - знизилася з 2,6 кг до 2,5 кг, соняшникової олії та інших рослинних жирів - не змінилося - 1,4 кг

Крім того, споживання картоплі зменшилася з 6,2 кг до 5,9 кг, овочів - з 9,3 кг до 9,2 кг, фруктів, ягід, горіхів і винограду знизилася з 3,8 кг до 3,5 кг.

При цьому споживання хліба і хлібопродуктів зменшилося з 8,1 кг до 8,0 кг в місяць на людину.