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Як змінилося споживання продуктів під час карантину: дані Держстату

Автор: Олександр Білоус

У структурі домашнього харчування українців за перші дев'ять місяців 2020 року відбулися певні зміни. Під час карантину українці стали їсти менше фруктів.

Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики (Держстату).

За даними статистичного відомства, середнє споживання м'яса і м'ясопродуктів склало 5,1 кг в місяць на людину, що дещо більше, ніж за аналогічний період минулого року (5,0 кг).

Споживання молока і молочних продуктів зросла до 18,9 кг у порівнянні з 18,8 кг роком раніше. Кількість яєць на людину не змінилося - 20 штук. Споживання риби та рибних продуктів зросла з 1,4 кг до 1,3 кг, цукру - знизилася з 2,6 кг до 2,5 кг, соняшникової олії та інших рослинних жирів - не змінилося - 1,4 кг

Крім того, споживання картоплі зменшилася з 6,2 кг до 5,9 кг, овочів - з 9,3 кг до 9,2 кг, фруктів, ягід, горіхів і винограду знизилася з 3,8 кг до 3,5 кг.

При цьому споживання хліба і хлібопродуктів зменшилося з 8,1 кг до 8,0 кг в місяць на людину.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор - на 46,2%, гречана крупа - на 34,8%, яйця - на 30,4%, соняшникова олія - на 22,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2020 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,9%. З початку року інфляція склала 5,0%.

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Новини України продуктыДержавна служба статистики
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