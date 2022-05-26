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Як змінилося ставлення українців до Росії після початку війни: дані опитування

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Україна, Четвер 26 травня 2022 15:40
Як змінилося ставлення українців до Росії після початку війни: дані опитування Фото: більше 90% українців ненавидять агресора (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

У середині травня лише 2% громадян Україні добре ставляться до Росії, у той час як 92% - погано. Але 2% - це близько 500 тисяч осіб, тобто достатньо істотна кількість в абсолютному вимірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, за останні 3 роки до повномасштабного вторгнення простежувалося поступове зниження позитивного ставлення до Росії, але навіть попри декілька місяців поспіль ескалації біля кордонів України 34% населення України на початку лютого 2022 року добре ставилися до Росії (в одній з публікацій у кінці 2021 року вивчалося, що переважно це було пов’язано із сприйняттям "Росії" як "звичайних росіян").

Як змінилося ставлення українців до Росії після початку війни: дані опитування

У рамках методичного експерименту КМІС повторно опитав 513 респондентів-учасників "Омнібусу", проведеного на початку лютого 2022 року, тобто до повномасштабного вторгнення. Для цих респондентів було відомо, яким було їхнє ставлення до Росії на початку лютого, а зараз повторили те саме запитання. Серед тих, хто мав і раніше погане ставлення до Росії, 97% продовжують його мати (хоча 3% зараз обрали варіант "важко сказати").

Кардинальною є зміна поглядів тих, хто мав добре ставлення до Росії і тих, хто мав невизначене ставлення до неї. Так, 80% тих, хто раніше добре ставився до Росії, тепер погано ставляться до неї. Менше ніж кожен десятий зберіг позитивне ставлення до Росії, хоча ще 12% вирішили зараз відповісти "не визначилися".

Серед же тих, хто мав невизначене ставлення до Росії, 97% зараз уже погано до неї ставляться.

Як змінилося ставлення українців до Росії після початку війни: дані опитування

У всіх регіонах України абсолютна більшість жителів погано ставляться до Росії, зокрема, на півдні 90% погано ставляться, на сході - 85% (у той час, як на початку лютого, відповідно, 45% і 53% добре ставилися до Росії). Відносно найбільше продовжують добре ставитися до Росії на сході - 4%.

Як змінилося ставлення українців до Росії після початку війни: дані опитування

Абсолютна більшість громадян - 82% - які продовжують проживати на окупованій після 24 лютого 2022 року території негативно ставляться до Росії, і лише 6% позитивно ставляться до неї.

Як змінилося ставлення українців до Росії після початку війни: дані опитування

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 13-18 травня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2022 року абсолютна більшість України негативно ставляться до очільників Білорусі та Росії. Антирейтинг Олександра Лукашенка становить 96%, Володимира Путіна - 98%.

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