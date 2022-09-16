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Как изменились зарплаты в Украине и где платят больше всего: данные ПФУ

Фото: больше всего платят военным и госслужащим (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал данные о средней заработной плате в Украине. Информация предоставлена по данным налоговой отчетности за второй квартал 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным ПФУ, самая большая зарплата, по которой уплачены страховые взносы, была в секторе "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование", где она выросла на 59,6% до 30 257 гривен.

В секторе "Финансовая и страховая деятельность" зарплата упала на 9,2% - до 24 629 гривен.

В отрасли "Профессиональная, научная и техническая деятельность" зарплата упала на 3% до 20 140 гривен.

Отметим, Государственная служба статистики после начала войны прекратила обнародовать данные о зарплатах в Украине. Так что информация ПФУ - это единственные доступные официальные данные в 2022 году. В то же время, показатели ПФУ и Госстата обычно несколько отличаются.

Ранее Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за второй квартал 2022 года. В июне по сравнению с февралем зарплата упала на 175,55 грн до 13 957,63 грн. Минимальный уровень был в апреле – 12 081,96 гривен.

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Зарплата в УкраинеПенсионный фонд Украины