Як змінилися зарплати в Україні та де платять найбільше: дані ПФУ

За даними ПФУ, найбільша зарплата, з якої сплачені страхові внески, була у секторі "Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування", де вона зросла на 59,6% до 30 257 гривень.

У секторі "Фінансова та страхова діяльність" зарплата впала на 9,2% до 24 629 гривень.

У галузі "Професійна, наукова та технічна діяльність" зарплата впала на 3,0% до 20 140 гривень.