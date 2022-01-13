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Как изменились цены на алкоголь и сигареты за последний год: данные Госстата

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Украина, Четверг 13 января 2022 17:33
Как изменились цены на алкоголь и сигареты за последний год: данные Госстата Фото: сигареты за год подорожали на 15%
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-декабрь 2021 года. Водка подорожала незначительно, сигареты выросли в цене более чем на 15%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата.

По данным статистического ведомства, цены на водку выросли на 1,7% до 94,2 гривен за 0,5 литра. Пиво подорожало за год на 9,8% до 19,2 гривен за бутылку, украинское вино - на 5,7% до 70,0 гривен за бутылку 0,75 литра.

Сигареты премиум-класса подорожали на 15,7% до 67,0 гривен за пачку.

Как изменились цены на алкоголь и сигареты за последний год: данные Госстата

Напомним, в государственном бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение акцизного налога на сигареты и табачные изделия для электрического нагрева. Минимальная налоговая нагрузка вырастет на 20%.

В то же время стоимость крепких напитков в Украине зависит от минимальных цен, которые устанавливает Кабмин. Минэкономики неоднократно предлагало увеличить минимальные цены, однако правительство не меняло их с 2018 года.

Вместе с тем, Кабинет министров в январе 2021 года повысил минимальную цену на игристые вина, произведенные в Украине на 20 гривен до 109 гривен.

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Государственная служба статистики
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