Изменения в закон о ВАКС могут принять на этой сессии, - Парубий

Изменения планируют внести в закон "О судоустройстве и статусе судей"

Верховная рада сможет на этой сессии принять изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Об этом сообщил спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, путем внесения изменений будет внесение поправки в закон "О судоустройстве и статусе судей".

"У нас есть более легкий путь, чем регистрировать новый законопроект (о внесении поправок в законопроект об антикоррупционном суде, - ред.), ведь законопроект № 7441 рассмотрен в первом чтении. Это "Изменения в закон о судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона о создании Высшего антикоррупционного суда. То есть, у нас есть возможность внести эту поправку к рассмотрению закона во втором чтении, что дает шанс принять его еще на этой сессии. Внесение изменений в закон 7441 - оптимальный путь и наиболее эффективный путь к внесению изменений в закон об антикоррупционном суде", - заявил Парубий.

Напомним, антикоррупционная инициатива Европейского союза (ЕС) будет прилагать усилия, чтобы помочь Украине с созданием Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).