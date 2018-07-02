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Изменения в закон о ВАКС могут принять на этой сессии, - Парубий

НовостиПолитика    02.07.2018 - 14:40
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Изменения планируют внести в закон "О судоустройстве и статусе судей"

Верховная рада сможет на этой сессии принять изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Об этом сообщил спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, путем внесения изменений будет внесение поправки в закон "О судоустройстве и статусе судей".

"У нас есть более легкий путь, чем регистрировать новый законопроект (о внесении поправок в законопроект об антикоррупционном суде, - ред.), ведь законопроект № 7441 рассмотрен в первом чтении. Это "Изменения в закон о судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона о создании Высшего антикоррупционного суда. То есть, у нас есть возможность внести эту поправку к рассмотрению закона во втором чтении, что дает шанс принять его еще на этой сессии. Внесение изменений в закон 7441 - оптимальный путь и наиболее эффективный путь к внесению изменений в закон об антикоррупционном суде", - заявил Парубий.

Напомним, антикоррупционная инициатива Европейского союза (ЕС) будет прилагать усилия, чтобы помочь Украине с созданием Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Украина имеет очень сильную поддержку со стороны США, - Парубий В понедельник состоятся заседания всех фракций парламента, - Парубий
Теги публикации: Андрей Парубий, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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