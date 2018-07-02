Зміни в закон про ВАКС можуть прийняти цієї сесії, - Парубій

Зміни планують внести до закону "Про судоустрій та статус суддів"

Верховна рада зможе цієї сесії прийняти зміни в закон про Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Про це повідомив спікер ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, шляхом внесення змін буде внесення поправки в законі "Про судоустрій та статус суддів".

"У нас є легший шлях, аніж реєструвати новий законопроект (про внесення правок у законопроект про антикорупційний суд, - ред.), адже законопроект № 7441 є розглянутий у першому читанні. Це "Зміни до закону про судоустрій та статус суддів" у зв’язку з прийняттям закону про створення Вищого антикорупційного суду. Тобто, у нас є можливість внести цю правку до розгляду закону у другому читанні, що дає шанс прийняти його ще на цій сесії. Внесення змін до закону 7441 – оптимальний шлях і найбільш ефективний шлях до внесення змін у закон про антикорупційний суд", - заявив Парубій.

Нагадаємо, антикорупційна ініціатива Європейського союзу (ЄС) буде докладати зусиль, щоб допомогти Україні зі створенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС).