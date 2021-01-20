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Изменения в сфере публичных закупок: Зеленский обратился к Разумкову и Шмыгалю

Киев, Среда 20 января 2021 23:20
Изменения в сфере публичных закупок: Зеленский обратился к Разумкову и Шмыгалю
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

При внесении изменений в законодательство в сфере публичных закупок необходимо учитывать соблюдения международных обязательств Украины. Президент Украины Владимир Зеленский с таким предложением отправил письма к председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Президент обращает внимание, что сейчас предлагается ряд инициатив, которые предусматривают выведение из-под действия закона "О публичных закупках" в целом или из-под действия отдельных его положений осуществления закупок товаров и услуг в различных сферах.

"Указанное противоречит основной цели и принципам закона, а также может создать основу для возникновения проявлений коррупции, будет иметь негативное влияние на состояние международных отношений Украины, в том числе с финансовыми организациями", - отмечает Зеленский.

По мнению Зеленского, основной целью закона является создание конкурентной среды в сфере публичных закупок, предотвращение проявлений коррупции в этой сфере и развитие добросовестной конкуренции. Кроме того, данный закон направлен на адаптацию законодательства Украины к законодательству Евросоюза.

"На сегодняшний день основные положения закона соответствуют правилам осуществления публичных закупок, установленным директивами ЕС, а затем все изменения, которые будут вноситься, не должны противоречить европейскому законодательству в сфере закупок", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1076 "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины о совершенствовании публичных закупок" в сентябре 2019 года.

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