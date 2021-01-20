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Зміни у сфері публічних закупівель: Зеленський звернувся до Разумкова і Шмыгаля

Київ, Середа 20 січня 2021 23:20
Зміни у сфері публічних закупівель: Зеленський звернувся до Разумкова і Шмыгаля
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

При внесенні змін до законодавства у сфері публічних закупівель необхідно враховувати дотримання міжнародних зобов'язань України. Президент України Володимир Зеленський з такою пропозицією відправив листа до голови Верховної ради Дмитра Разумкова та прем'єр-міністру Денису Шмыгалю.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Президент звертає увагу, що зараз пропонується низка ініціатив, які передбачають виведення з-під дії закону "Про публічні закупівлі" в цілому або з-під дії окремих його положень здійснення закупівель товарів та послуг у різних сферах.

"Зазначене суперечить основній меті та принципам закону, а також може створити основу для виникнення проявів корупції, буде мати негативний вплив на стан міжнародних відносин України, в тому числі з фінансовими організаціями", - зазначає Зеленський.

На думку Зеленського, основною метою закону є створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції. Крім того, даний закон спрямований на адаптацію законодавства України до законодавства Євросоюзу.

"Сьогодні основні положення закону відповідають правилам здійснення публічних закупівель, встановленим директивами ЄС, а потім всі зміни, які будуть вноситися, не повинні суперечити європейському законодавству у сфері закупівель", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №1076 "Про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України про вдосконалення публічних закупівель" у вересні 2019 року.

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