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Изменения в госбюджет 2020 и закон о труде: что сегодня рассмотрит Рада

Новости » Политика     14.01.2020 - 08:36
Изменения в госбюджет 2020 и закон о труде: что сегодня рассмотрит Рада
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Парламентарии также проголосуют за досрочное прекращение полномочий народного депутата

Верховная рада сегодня рассмотрит внесение изменений в госбюджет 2020 и законопроект о труде. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня Рады.

В частности, нардепы рассмотрят во втором чтении изменения к закону "О государственном бюджете Украины на 2020 год" по Фонду развития предпринимательства, а также законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы в связи с проведением административной реформы.

Сегодня Рада рассмотрит устранения шероховатостей в тексте принятого закона "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины".

Парламентарии также проголосуют за досрочное прекращении полномочий народного депутата Ирины Венедиктовой, которую назначили временной главой Госбюро расследований.

Кроме того, депутаты рассмотрят внесение изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Напомним,в Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления №2718 "О заявлении Верховной рады Украины "Относительно участия Постоянной делегации Верховной рады Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году".

Отметим, в конце сентября Счетная палата заявила о рисках выполнения доходов общего фонда государственного бюджета в 2019 году.

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