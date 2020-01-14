Зміни до держбюджету 2020 та закон про працю: що сьогодні розгляне Рада

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Парламентарі також проголосують за дострокове припинення повноважень народного депутата

Верховна рада сьогодні розгляне внесення змін до держбюджету 2020 та законопроект про працю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний Ради.

Зокрема, нардепи розглянуть у другому читанні зміни до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" щодо Фонду розвитку підприємництва, а також законопроект про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи.

Сьогодні Рада розгляне усунення неузгодженостей у тексті прийнятого закону "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України".

Парламентарі також проголосують за дострокове припинення повноважень народного депутата Ірини Венедіктової, яку призначили тимчасовою главою Держбюро розслідувань.

Крім того, депутати розглянуть внесення змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Нагадаємо,у Верховній раді України зареєстрували проект постанови №2718 "Про заяву Верховної ради України "Щодо участі Постійної делегації Верховної ради України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи у 2020 році".

Відзначимо, в кінці вересня Рахункова палата заявила про ризики виконання доходів загального фонду державного бюджету у 2019 році.