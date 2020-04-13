Изменения в бюджет-2020: ВР определила порядок выплаты пособия по безработице

В изменениях в государственный бюджет на 2020 год Верховная рада Украины определила порядок выплаты пособия по безработице на период карантина из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы поддержали доработанный законопроект №3279-д об изменениях в бюджет-2020.

В частности, закон "О занятости населения" дополнен статьей 47-1 "помощь по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом министров с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".

Указано, что сумма пособия по частичной безработице на период карантина предоставляется работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на срок приостановления (сокращения) деятельности, а также в течение 30 календарных дней после завершения карантина. Отмечается, что она предоставляется в случае уплаты работодателем единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в течение шести месяцев, предшествующих дате остановки деятельности.

Документом предусмотрено, что выплата работникам пособия по частичной безработице на период карантина осуществляется работодателем с первого дня сокращения продолжительности их рабочего времени в пределах срока приостановления (сокращения) деятельности, но не более 30 календарных дней после завершения карантина.

При этом размер, порядок предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина, определяются КМУ.

Также устанавливается, что для лиц, потерявших работу в период карантина, не применяются требования по сокращению продолжительности выплаты пособия по безработице, при этом общая продолжительность выплаты пособия по безработице для таких лиц не может превышать 270 календарных дней.

Напомним, 11 апреля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что Кабинет министров Украины будет компенсировать выплаты для зарплат предприятиям, которые не будут увольнять людей на время карантина. Он уверял, что КМУ будет увеличивать помощь по безработице.

Как писало РБК-Украина, по прогнозу Министерства экономики, ситуация на рынке труда Украины в 2020 году ухудшится в условиях общемирового распространения заболеваемости коронавируса.