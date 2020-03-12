Изменений в календарном плане заседаний Рады не будет

Народный депутат Украины, заместитель главы фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук заявила, что изменений в календарном плане заседаний Верховной Рады в связи с карантином из-за коронавируса СOVID-19 не будет. Об этом она сообщила в Facebook, передает РБК-Украина.

По ее словам, хоть массовые мероприятия, в которых запланировано участие 200 и более людей, запрещены, Верховная Рада будет работать.

"Знаете, на какие вопросы я сегодня отвечала, пожалуй, чаще всего? Будет ли работать на следующей неделе Верховная Рада и как изменится работа депутатов в условиях карантина. Теперь я могу ответить на них. И максимально подробно. Первое. Изменений в календарном плане (пока что!) не будет. Депутаты будут заседать в сессионном зале. Так, массовые мероприятия, в которых запланировано участие 200 и более людей, запрещены. Но в распоряжении Кабмина есть важное исключение. Кроме случаев, когда это события государственной необходимости. И это именно тот случай", - написала она.

Также она добавила, что как минимум, депутаты должны собраться на внеочередное заседание, чтобы была возможность направить 100 млн грн из госбюджета на закупку средств индивидуальной защиты для пополнения госрезерва. Это решение может принять только Верховная Рада.

"К тому же лично я не считаю возможным прекращать работу парламента, пока в стране работают, например, фабрики и больницы. Почему у депутатов должны быть особые условия? Но. Верховная Рада будет работать со значительными ограничениями. Глава Рады Дмитрий Разумков сегодня подписал соответствующее распоряжение", - сообщает Кравчук.

Напомним, Разумков подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни".

Как сообщало РБК-Украина, с 12 марта в Украине вводится карантин из-за коронавируса. Согласно решению Кабмина, с 3 апреля в Украине будут закрыты все школы, детсады, вузы. Также на три недели по всей стране закроют кинотеатры, ТЦ и запретят проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек (в Киеве - более 60).