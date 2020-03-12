Змін у календарному плані засідань Ради не буде

Народний депутат України, заступник голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук заявила, що змін у календарному плані засідань Верховної Ради у зв'язку з карантином через коронавірус СOVID-19 не буде. Про це вона повідомила в Facebook, передає РБК-Україна.

За її словами, хоч масові заходи, в яких запланована участь 200 і більше людей, заборонені, Верховна Рада працюватиме.

"Знаєте, на які запитання я сьогодні відповідала, мабуть, найчастіше? Чи працюватиме наступного тижня Верховна Рада і як зміниться робота депутатів в умовах карантину. Тепер я можу відповісти на них. І максимально детально.

Перше. Змін у календарному плані (поки що!) не буде. Депутати засідатимуть у сесійній залі. Так, масові заходи, в яких запланована участь 200 і більше людей, заборонені. Але в розпорядженні Кабміну є важливий виняток. Крім випадків, коли це події державної необхідності. І це саме той випадок", - написала вона.

Також вона додала, що як мінімум, депутати мають зібратися на позачергове засідання, щоби була змога спрямувати 100 млн грн з держбюджету на закупівлю засобів індивідуального захисту для поповнення держрезерву. Це рішення може ухвалити тільки Верховна Рада.

"До того ж особисто я не вважаю можливим припиняти роботу парламенту, доки в країні працюють, наприклад, фабрики та лікарні. Чому у депутатів мають бути особливі умови? Але. Верховна Рада працюватиме зі значними обмеженнями. Голова Ради Дмитро Разумков сьогодні підписав відповідне розпорядження", - повідомляє Кравчук.

Нагадаємо, Разумков підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

Як повідомляло РБК-Україна, з 12 березня в Україні вводиться карантин через коронавірус. Згідно з рішенням Кабміну, до 3 квітня в Україні будуть закриті всі школи, дитсадки, виші. Також на три тижні по всій країні закриють кінотеатри, ТЦ і заборонять проведення масових заходів за участю понад 200 осіб (в Києві - понад 60).