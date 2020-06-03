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Изменение в руководстве Twitter: совет директоров впервые возглавил человек со стороны

Новости » Телеком & IT     03.06.2020 - 04:09
Изменение в руководстве Twitter: совет директоров впервые возглавил человек со стороны
Фото: twitter (twitter/ixbtcom)

Кадровые изменения прошли на фоне скандала с президентом США Дональдом Трампом

Компания Twitter назначила Патрика Пичетта, бывшего финансового директора Google, председателем правления. Омид Кордестани ушел с поста совета директоров.

Об этом сообщает агентство Reurers.

Отмечается, что впервые в истории Twitter группой директоров будет руководить человек со стороны. Ранее Патрик Пичетте был ведущим независимым директором Twitter с конца 2018 года.

Кордестани наблюдал за советом директоров и в течение почти пяти лет работал с компанией в качестве исполнительного председателя. Однако он не уйдет с компании - Кордестани останется в совете директоров, в котором теперь насчитывается 11 человек вместе с тремя новыми директорами.

Смена в руководстве компании произошла через три месяца после того, как хедж-фонд Elliott Management (фирма по управлению инвестициями, - ред.) попытался свергнуть генерального директора Джека Дорси из-за недостаточно высокой цены акций. Однако Дорси пока сумел остаться на посту.

Ожидается, что Пичетте больше внимания уделит финансовым вопросам. Цена акций Twitter во вторник, 2 июня, закрылась на уровне 32,26 доллара, снизившись на 12,5% за последние 52 недели.

Напомним, 28 мая президент США Дональд Трамп подписал указ против "цензуры" в соцсетях, после того как раскритиковал Twitter за проверку фактов к двум из его твитов.

После этого Twitter скрыл пост Трампа о ситуации в Миннеаполисе, поскольку видел в пубикации героизацию насилия.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины TwitterДональд Трамп
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