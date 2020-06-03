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Зміна керівництва Twitter: раду директорів вперше очолить людина зі сторони

Новини » Телеком & IT     03.06.2020 - 04:09
Зміна керівництва Twitter: раду директорів вперше очолить людина зі сторони
Фото: твіттер (twitter/ixbtcom)

Кадрові зміни відбулися на тлі скандалу з президентом США Дональдом Трампом

Компанія Twitter призначила Патріка Пічетта, колишнього фінансового директора Google, головою правління. Омід Кордестані пішов з поста ради директорів.

Про це повідомляє агентство Reurers.

Зазначається, що вперше в історії Twitter групою директорів буде керувати людина зі сторони. Раніше Патрік Пічетте був провідним незалежним директором Twitter з кінця 2018 року.

Кордестані спостерігав за радою директорів і протягом майже п'яти років працював з компанією в якості виконавчого директора. Однак він не піде з компанії - Кордестані залишиться в раді директорів, в якому тепер налічується 11 людей разом з трьома новими директорами.

Зміна у керівництві компанії відбулася через три місяці після того, як хедж-фонд Elliott Management (фірма з управління інвестиціями, - ред.) спробував повалити генерального директора Джека Дорсі через недостатньо високі ціни акцій. Однак Дорсі поки зумів залишитися на посаді.

Очікується, що Пічетте більше уваги приділить фінансовим питаннням. Ціна акцій Twitter у вівторок, 2 червня, закрилася на рівні 32,26 долара, знизившись на 12,5% за останні 52 тижні.

Нагадаємо, 28 травня президент США Дональд Трамп підписав указ проти "цензури" у соцмережах, після того, як розкритикував Twitter за перевірку фактів щодо двох з його твітів.

Після цього Twitter приховав пост Трампа про ситуацію в Міннеаполісі, оскільки побачив у пубікації героїзацію насильства.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України TwitterДональд Трамп
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