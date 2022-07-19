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Измена и двойные стандарты: "Днепр-1" отреагировал на назначение Йовичевича в "Шахтер"

Фото: Игор Йовичевич в лагере "Шахтера" (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Руководство СК "Днепр-1" выступило с публичным заявлением относительно назначения экс-наставника команды Игора Йовичевича главным тренером донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Боссы днепровцев обвинили хорватского специалиста и его нового работодателя в нарушении элементарных этических норм. Тренеру и "Шахтеру" досталось за переговоры за спиной "Днепра-1".

Йовичевич получил обвинения в неуважении и предательстве. В своем заявлении руководство днепровцев привело хронологию событий в мае-июне, связанных с подготовкой к новому сезону и продления сотрудничества хорвата с "Днепром-1".

48-летний специалист выдвинул ряд требований для работы со "спортклубовцами", а после их реализации якобы перестал выходить на связь. Более того, Йовичевич несколько раз отрицал переговоры с "Шахтером", а о его переходе в ряды "горняков" спортдир днепровцев Андрей Русол узнал от коллеги из гранда – Дарио Срны.

Главная претензия к Йовичевичу теперь – согласие продлить контракт с увеличением на треть зарплаты, а затем активация дополнительного правила ФИФА о приостановлении соглашений с украинскими клубами ради перехода в "Шахтер".

В то же время менеджмент "горняков" получил на орехи за нехватку взаимоуважения. По мнению днепровцев, критика же обновленного регламента ФИФА с параллельным использованием дополнений для подписания Йовичевича стала проявлением двойных стандартов "Шахтера".

Руководство "Шахтера" представило нового наставника команды в четверг. Тогда же начался тренировочный сбор "горняков" в Нидерландах. В его рамках, в частности, запланированы спарринги с "Фортуной", "Аяксом" и "Утрехтом".

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

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