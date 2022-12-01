UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Ізмаїлі почали демонтаж пам'ятника Суворову

Фото: в Ізмаїлі почали демонтаж пам'ятника Суворову (yug.today)
Автор: Сергій Пишкін

В Ізмаїлі Одеської області почались роботи з демонтажу пам’ятника Олександру Суворову. Після цього його перемістять за межі громадянського простору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Юг.Today".

Зазначається, що після демонтажу, під час вирішення питання щодо можливої постійної локації пам'ятника, його перемістять до КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства".

Фото: в Ізмаїлі почали демонтаж пам'ятника Суворову (yug.today)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Одеська міська рада прийняла рішення щодо демонтажу та перенесення пам’ятника Катерині II.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаІзмаїл