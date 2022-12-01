В Ізмаїлі Одеської області почались роботи з демонтажу пам’ятника Олександру Суворову. Після цього його перемістять за межі громадянського простору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Юг.Today".

Зазначається, що після демонтажу, під час вирішення питання щодо можливої постійної локації пам'ятника, його перемістять до КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства". Фото: в Ізмаїлі почали демонтаж пам'ятника Суворову (yug.today)