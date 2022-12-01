В Ізмаїлі почали демонтаж пам'ятника Суворову
Фото: в Ізмаїлі почали демонтаж пам'ятника Суворову (yug.today)
В Ізмаїлі Одеської області почались роботи з демонтажу пам’ятника Олександру Суворову. Після цього його перемістять за межі громадянського простору.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Юг.Today".
Зазначається, що після демонтажу, під час вирішення питання щодо можливої постійної локації пам'ятника, його перемістять до КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства".
Фото: в Ізмаїлі почали демонтаж пам'ятника Суворову (yug.today)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Одеська міська рада прийняла рішення щодо демонтажу та перенесення пам’ятника Катерині II.
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