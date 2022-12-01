В Измаиле Одесской области начались работы по демонтажу памятника Александру Суворову. После этого его переместят за пределы гражданского пространства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Юг.Today".

Отмечается, что после демонтажа при решении вопроса о возможной постоянной локации памятника его переместят в КП "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства". Фото: в Измаиле начали демонтаж памятника Суворову (yug.today)