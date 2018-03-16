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В Измаиле сегодня начала работу патрульная полиция

НовостиОбщество    16.03.2018 - 13:52
Фото: патрульная полиция (УНИАН)
Фото: патрульная полиция (УНИАН)

Юг Одесской области будут патрулировать почти 100 работников патрульной полиции

Сегодня, 16 марта 2018 года, в Измаиле Одесской области начала работу патрульная полиция. Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области в Facebook.

"Сегодня в Измаиле начала работу патрульная полиция. Улицы южных населенных пунктов Одесского региона будут патрулировать почти 100 работников новой патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в распоряжении патрульной полиции Измаила 5 автомобилей Mitsubishi Outlander и 5 Renault Duster. Руководителем подразделения назначен Василий Коряк.

 

Сьогодні в м Ізмаїлі розпочала роботу патрульна поліція. Вулиці південних населених пунктів Одеського регіону...

Опубліковано Поліція Одеської області 16 березень 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Мелитополе объявили набор в патрульную полицию.  

"Патрульной полиции в Мелитополе быть. Спасибо главе Национальной полиции и министру внутренних дел. Граждане и активисты - подаем документы и готовимся к зачетам", - написал в Facebook начальник управления Национальной полиции в Одесской области Олег Золотоноша.

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Теги: Одесса, полиция, Измаил
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