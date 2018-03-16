В Измаиле сегодня начала работу патрульная полиция

Сегодня, 16 марта 2018 года, в Измаиле Одесской области начала работу патрульная полиция. Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области в Facebook.

"Сегодня в Измаиле начала работу патрульная полиция. Улицы южных населенных пунктов Одесского региона будут патрулировать почти 100 работников новой патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в распоряжении патрульной полиции Измаила 5 автомобилей Mitsubishi Outlander и 5 Renault Duster. Руководителем подразделения назначен Василий Коряк.

Сьогодні в м Ізмаїлі розпочала роботу патрульна поліція. Вулиці південних населених пунктів Одеського регіону... Опубліковано Поліція Одеської області 16 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мелитополе объявили набор в патрульную полицию.

"Патрульной полиции в Мелитополе быть. Спасибо главе Национальной полиции и министру внутренних дел. Граждане и активисты - подаем документы и готовимся к зачетам", - написал в Facebook начальник управления Национальной полиции в Одесской области Олег Золотоноша.