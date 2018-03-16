В Ізмаїлі сьогодні розпочала роботу патрульна поліція

Сьогодні, 16 березня 2018 року, в Ізмаїлі Одеської області почала роботу патрульна поліція. Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області в Facebook.

"Сьогодні в Ізмаїлі розпочала роботу патрульна поліція. Вулиці південних населених пунктів Одеського регіону будуть патрулювати майже 100 працівників нової патрульної поліції", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в розпорядженні патрульної поліції Ізмаїла 5 автомобілів Mitsubishi Outlander і 5 Renault Duster. Керівником підрозділу призначений Василь Коряк.

Сьогодні в м Ізмаїлі розпочала роботу патрульна поліція. Вулиці південних населених пунктів Одеського регіону... Опубліковано Поліція Одеської області 16 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мелітополі оголосили набір в патрульну поліцію.

"Патрульній поліції в Мелітополі бути. Дякую голові Національної поліції та міністру внутрішніх справ. Громадяни та активісти - подаємо документи і готуємося до заліків", - написав у Facebook начальник управління Національної поліції в Одеській області Олег Золотоноша.