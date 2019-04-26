В Измаиле произошел взрыв в квартире

В Измаиле Одесской области произошел взрыв, в результате инцидента пострадал мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Сообщается, что в одной из квартир в Измаиле прогремел взрыв, в результате которого ее владелец получил телесные повреждения. Пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения госпитализировали.

По данным правоохранителей, источником взрыва в квартире стала граната Ф-1. С места происшествия для экспертных исследований изъяли осколки, фрагменты и части гранаты.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Полицейские устанавливают, каким образом граната попала в руки 57-летнего мужчины.

Фото: место взрыва в Измаиле (od.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированной территории Луганской области произошел взрыв на шахте "Схидкарбон", в результате чего погибли не менее четырех человек.

До этого на Донбассе из-за разрыва мины погиб украинский военный.