В Ізмаїлі стався вибух в квартирі

В Ізмаїлі Одеської області стався вибух, в результаті інциденту постраждав чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Повідомляється, що в одній з квартир в Ізмаїлі прогримів вибух, в результаті якого її власник отримав тілесні ушкодження. Потерпілого у стані алкогольного сп'яніння госпіталізували.

За даними правоохоронців, джерелом вибуху в квартирі стала граната Ф-1. З місця події для експертних досліджень вилучили уламки, фрагменти і частини гранати.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Поліцейські встановлюють, яким чином граната потрапила до рук 57-річного чоловіка.

Фото: місце вибуху в Ізмаїлі (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованій території Луганської області стався вибух на шахті "Східкарбон", в результаті чого загинули не менше чотирьох осіб.

До цього на Донбасі черпез розрив міни загинув український військовий.