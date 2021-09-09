Излучают ненависть к России: у Путина оценили отношения Украины и США

Российские власти считают, что украинско-американские отношения "излучают ненависть" по отношению к России. Это заставляет Москву отслеживать контакты Украины с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, это дело двух суверенных государств. Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, излучает, буквально, ненависть к нашей стране", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, это заставляет Кремль анализировать и отслеживать итоги контактов руководства США и Украины.