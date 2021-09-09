Випромінюють ненависть до Росії: у Путіна оцінили відносини України і США

Російська влада вважає, що українсько-американські відносини "випромінюють ненависть" по відношенню до Росії. Це змушує Москву відстежувати контакти України з США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Українсько-американські відносини повинні бути суверенними відносинами, це справа двох суверенних держав. Але, на наш жаль, досить неабияка частина цих відносин випромінює русофобство, випромінює, буквально, ненависть до нашої країни", - зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
За його словами, це змушує Кремль аналізувати і відстежувати підсумки контактів керівництва США і України.
Нагадаємо, раніше у президента РФ Володимира Путіна назвали переговори України і США "дружбою проти Росії".
Крім того, в Кремлі впевнені, що військова допомога США Україні стане причиною ескалації на Донбасі.