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Випромінюють ненависть до Росії: у Путіна оцінили відносини України і США

Автор: Сергей Новиков

Російська влада вважає, що українсько-американські відносини "випромінюють ненависть" по відношенню до Росії. Це змушує Москву відстежувати контакти України з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Українсько-американські відносини повинні бути суверенними відносинами, це справа двох суверенних держав. Але, на наш жаль, досить неабияка частина цих відносин випромінює русофобство, випромінює, буквально, ненависть до нашої країни", - зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, це змушує Кремль аналізувати і відстежувати підсумки контактів керівництва США і України.

Нагадаємо, раніше у президента РФ Володимира Путіна назвали переговори України і США "дружбою проти Росії".

Крім того, в Кремлі впевнені, що військова допомога США Україні стане причиною ескалації на Донбасі.

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