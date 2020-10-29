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Избраны глава и секретарь комиссии по конкурсу на должности в САП

Киев, Четверг 29 октября 2020 21:31
Избраны глава и секретарь комиссии по конкурсу на должности в САП
Фото: заседание комиссии (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В четверг, 29 октября, закончилось первое заседание Комиссии по проведению конкурса на занятие должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которое началось 13 октября. Комиссия выбрала главу и секретаря.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Комиссия работала в составе 10 человек, поскольку один из членов комиссии еще 13 октября взял самоотвод.

Главой комиссии была избрана Екатерина Коваль, которая является заместителем председателя Союза юристов Украины. Секретарем комиссии стала Елена Бусол - заведующая кафедрой специально-правовых дисциплин Таврического национального университета им. Владимира Вернадского.

"Во время заседания принято единогласное решение об обращении к генеральному прокурору с предложением создания рабочей группы, которая технически будет обеспечивать дальнейшую работу комиссии", - добавили в ОГПУ.

Также комиссия приняла за основу порядок своей работы и проведения конкурса на должности в САП.

Напомним, в августе Назар Холодницкий заявил о своем увольнении из САП. Его обязанности были возложены на Максима Грищука, пока не будет избран новый глава ведомства.

Комиссия по избранию главы САП была назначена Верховной радой в середине сентября. Создание комиссии поддержали 239 народных депутатов.

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