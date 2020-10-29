Обрано голову та секретаря комісії з конкурсу на посади у САП

Фото: засідання комісії (gp.gov.ua)

У четвер, 29 жовтня, закінчилося перше засідання Комісії з проведення конкурсу на зайняття посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, яке почалося 13 жовтня. Комісія обрала свою голову та секретаря.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Комісія працювала у складі 10 осіб, оскільки один з членів комісії ще 13 жовтня взяв самовідвід.

Головою комісії було обрано Катерину Коваль, яка є заступником голови Союзу юристів України. Секретарем комісії стала Олена Бусол - завідувачка кафедри спеціально-правових дисциплін Таврійського національного університету ім. Володимира Вернадського.

"Під час засідання ухвалено одноголосне рішення про звернення до генерального прокурора з пропозицією створення робочої групи, яка технічно забезпечуватиме подальшу роботу комісії", - додали в ОГПУ.

Також комісія ухвалила за основу порядок своєї роботи та проведення конкурсу на посади у САП.

Нагадаємо, у серпні Назар Холодницький заявив про своє звільнення з САП. Його обов'язки було покладено на Максима Грищука, поки не буде обрано нового очільника відомства.

Комісія з обрання голови САП була призначена Верховною радою в середині вересня. Створення комісії підтримали 239 народних депутатів.