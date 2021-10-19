Избрание первого вице-спикера и закон об олигархах: что сегодня рассмотрит Рада

Кроме этого, к рассмотрению на пленарном заседании включены законопроекты о внесении изменений в:
некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (второе чтение);
некоторых законов Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины (второе чтение);
статье 3 ЗУ "О публичных закупках" по закупке юридических услуг Национальным банком Украины (второе чтение);
статьи 33 Бюджетного кодекса Украины относительно уточнения информации, которая подается Национальным банком Украины для составления бюджетной декларации (второе чтение);
некоторых законов Украины относительно совершенствования порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы (первое чтение);
в ЗУ "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" по обеспечению сбора дохода от права организациями коллективного управления (первое чтение).