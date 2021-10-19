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Обрання першого віце-спікера та закон про олігархів: що сьогодні розгляне Рада

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 19 жовтня народні депутати зберуться на пленарне засідання. Вони розглянуть, зокрема, обрання першого віце-спікера та закон про олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний Ради.

Крім цього, до розгляду на пленарному засіданні включено законопроекти про внесення змін до:

  • деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (друге читання);
  • деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України (друге читання);
  • статті 3 ЗУ "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком України (друге читання);
  • статті 33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації (друге читання);
  • деяких законів України щодо вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови (перше читання);
  • до ЗУ "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління (перше читання).

Нагадаємо, 8 жовтня Рада закрила засідання так і не обравши першого віце-спікера, місце якого тало вакантним після призначення Руслана Стефанчука спікером парламенту.

Додамо, раніше стало відомо, що Верховна рада може схвалити проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік до кінця листопада - середини грудня.

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