Обрання першого віце-спікера та закон про олігархів: що сьогодні розгляне Рада

Сьогодні, 19 жовтня народні депутати зберуться на пленарне засідання. Вони розглянуть, зокрема, обрання першого віце-спікера та закон про олігархів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний Ради.
Крім цього, до розгляду на пленарному засіданні включено законопроекти про внесення змін до:
Нагадаємо, 8 жовтня Рада закрила засідання так і не обравши першого віце-спікера, місце якого тало вакантним після призначення Руслана Стефанчука спікером парламенту.
Додамо, раніше стало відомо, що Верховна рада може схвалити проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік до кінця листопада - середини грудня.