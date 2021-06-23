Избрание нового главы ГБР: международники отказались участвовать в конкурсе

Отмечается, что в декабре 2019 года после череды скандалов, в том числе связанных с прослушкой рабочего кабинета, был уволен директор ГБР Роман Труба.

После него ведомством в статусе и.о. руководили по очереди четыре человека: Ирина Венедиктова, Александр Бабиков, Александр Соколов и Алексей Сухачев. Последний и занимает эту должность до сих пор.

"Процесс избрания полноценного директора ГБР не смог даже стартовать. Хотя конкурсная комиссия уже полгода как сформирована на две трети, что позволяет ей начать работу", - сказано в статье.

Так, в июле 2020 года Верховная рада назначила в нее трех своих представителей. А осенью квоту заполнил и Офис президента.

"Не хватает лишь "иностранных экспертов". Их должен назначить Кабинет министров по представлению международных организаций (Интерпол, Европол, Greco, ЕБРР, FATF и другие)", - отмечается в материале.

Однако по состоянию на июнь текущего года ни одной кандидатуры от международников Украина так и не получила. Глава правоохранительного комитета ВР Денис Монастырский не видит перспектив, чтобы в ближайшее время квота иностранцев была заполнена.

"Оказалось, что создание и деятельность ГБР для них не является приоритетом. Мы обращались к этим международным институциям, и они ответили нам официально, что их мандат в Украине не предусматривает участия в таких комиссиях", - рассказал РБК-Украина нардеп.

Парламентарий отметил, что конкурсная комиссия могла бы начать работу и без "иностранцев", но тогда ее решения скорее всего будут раскритикованы, а результаты отбора - восприняты с недоверием.