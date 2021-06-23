Обрання нового голови ДБР: міжнародники відмовилися брати участь у конкурсі

Відзначається, що в грудні 2019 року після низки скандалів, у тому числі пов'язаних з прослуховуванням робочого кабінету, був звільнений директор ДБР Роман Труба.

Після нього відомством у статусі в.о. керували по черзі чотири людини: Ірина Венедіктова, Олександр Бабіков, Олександр Соколов та Олексій Сухачов. Останній і займає цю посаду досі.

"Процес обрання повноцінного директора ДБР не зміг навіть стартувати. Хоча конкурсна комісія вже півроку як сформована на дві третини, що дозволяє їй почати роботу", - сказано в статті.

Так, у липні 2020 року Верховна рада призначила в неї трьох своїх представників. А восени квоту заповнив і Офіс президента.

"Бракує лише "іноземних експертів". Їх повинен призначити Кабінет міністрів за поданням міжнародних організацій (Інтерпол, Європол, Greco, ЄБРР, FATF та інші)", - наголошується у матеріалі.

Однак станом на червень поточного року жодної кандидатури від міжнародників Україна так і не отримала. Глава правоохоронного комітету ВР Денис Монастирський не бачить перспектив, щоб найближчим часом квота іноземців була заповнена.

"Виявилося, що створення і діяльність ДБР для них не є пріоритетом. Ми зверталися до цих міжнародних інституцій, і вони відповіли нам офіційно, що їх мандат в Україні не передбачає участі в таких комісіях", - розповів РБК-Україна нардеп.

Парламентарій зазначив, що конкурсна комісія могла б почати роботу і без "іноземців", але тоді її рішення швидше за все будуть розкритиковані, а результати відбору - сприйняті з недовірою.