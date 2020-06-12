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Избрание меры пресечения Стерненко: заседание перенесли

Новости » Политика     12.06.2020 - 22:45
Избрание меры пресечения Стерненко: заседание перенесли
Фото: Сергей Стерненко в зале суда (РБК-Украина)

Заседание продолжится 15 июня

Шевченковский районный суд продолжит заседание об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненко в понедельник. Прокуратура просит для него домашний арест.

Об этом сообщил судья Владимир Бугиль.

Заседание продолжится 15 июня, суд начнет заслушивать стороны в 10 утра.

Во время сегодняшнего заседания защита Стерненко несколько раз заявляла об отводе следственного судьи, во всех случаях им было отказано. Также адвокаты просили об отводе прокурора Николая Бозовуляка. И в этом ходатайстве судья Бугиль тоже отказал.

Отметим, сторона обвинения просит для Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Напомним, сегодняшнее заседание сопровождалось несколькими стычками между правоохранителями и группой поддержки Стерненко.

Между тем, о готовности взять Сергея на поруки заявили около 200 человек.

Стерненко подозревают в совершении умышленного убийства и ношении холодного оружия.

В мае 2018 года на активиста напали двое мужчин. Защищаясь, Стерненко ударил одного из них ножом в грудь, нападавший скончался через несколько минут.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины мера пресеченияСуд
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