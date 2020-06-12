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Обрання запобіжного заходу Стерненку: засідання перенесли

Новини » Політика     12.06.2020 - 22:45
Обрання запобіжного заходу Стерненку: засідання перенесли
Фото: Сергій Стерненко в залі суду (РБК-Україна)

Засідання продовжиться 15 червня

Шевченківський районний суд продовжить засідання щодо обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку в понеділок. Прокуратура просить для нього домашній арешт.

Про це повідомив суддя Володимир Бугіль.

Засідання продовжиться 15 червня, суд почне заслуховувати сторони о 10 ранку.

Під час сьогоднішнього засідання захист Стерненка кілька разів заявляв про відвід слідчого судді, в усіх випадках їм було відмовлено. Також адвокати просили про відвід прокурора Миколи Бозовуляка. І в цьому клопотанні суддя Бугіль теж відмовив.

Зазначимо, сторона обвинувачення просить для Стерненка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.

Нагадаємо, сьогоднішнє засідання супроводжувалося кількома сутичками між правоохоронцями та групою підтримки Стерненка.

Між тим, про готовність взяти Сергія на поруки заявили близько 200 осіб.

Стерненка підозрюють у скоєнні умисного вбивства та носінні холодної зброї.

У травні 2018 року на активіста напали двоє чоловіків. Захищаючись, Стерненко вдарив одного з них ножем у груди, нападник помер через кілька хвилин.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України мера пресеченияСуд
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