Возле Шевченковского суда новые столкновения. Полиция усилила меры безопасности

Фото: столкновения под Шевченковским судом (Виталий Носач, РБК-Украина)

Полиция применила против активистов газовые баллончики, в ответ полетели пустые бутылки

Возле здания Шевченковского районного суда произошли новые столкновения между участниками акции в поддержку Сергея Стерненко и правоохранителями. Активисты, которые согласились взять Стерненко на поруки, требуют пропустить их на заседание суда.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места происшествия.

Столкновения возникли во время очередной попытки людей зайти в зал суда, где избирают меру пресечения Стерненко. Полиция применила против активистов газовые баллончики, в ответ полетели пустые бутылки. Одна из бутылок попала в голову нацгвардейца, последний был в шлеме.

Фото: столкновения под Шевченковским судом (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Министерстве внутренних дел заявили об усилении мер безопасности. К зданию Шевченковского суда подтянулись спецназначенцы в защитном обмундировании.

На данный момент ситуация стабильная, здание суда оцеплено десятками правоохранителей. Сам Стерненко находится среди протестующих, активист заявил, что вернется в зал суда только с поручителями, которых более 20 человек.

Фото: желающие взять Стерненко на поруки (twitter.com/sternenko)

Напомним, первые столкновения возле Шевченковского суда произошли сегодня утром по той же причине - полиция не пропустила людей в зал суда.

Вчера Стерненко вручили подозрение в совершении умышленного убийства, а также подозрение в ношении холодного оружия.

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Автор: Роман Калиниченко