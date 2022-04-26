UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Избран новый судья в ЕСПЧ от Украины: кто занял должность

Фото: Николай Гнатовский (yur-gazeta com)
Автор: Наталья Юрченко

Избран новый судья в Европейский суд по правам человека от Украины. Должность занял юрист Николай Гнатовский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

"Избран новый судья Европейского суда по правам человека от Украины. Им стал авторитетный и в Украине, и в Европе юрист Николай Гнатовский. Уверен, он достойно представит Украину", - отметил парламентарий.

С 2010 года судьей Европейского суда по правам человека от Украины является Анна Юдковская.

Напомним, Европейский суд по правам человека после исключения России из Совета Европы приостановил рассмотрение жалоб против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаЕСПЧ