Обрано нового суддю до ЄСПЛ від України: хто зайняв посаду

Обрано нового суддю до Європейського суду з прав людини від України. Посаду зайняв юрист Микола Гнатовський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка .

"Обрано нового суддю Європейського суду з прав людини від України. Ним став авторитетний і в Україні, і в Європі юрист Микола Гнатовський. Упевнений, він гідно представить Україну", - зазначив парламентарій.

З 2010 року суддею Європейського суду з прав людини від України є Ганна Юдківська.