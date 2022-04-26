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Обрано нового суддю до ЄСПЛ від України: хто зайняв посаду

Фото: Микола Гнатовський (yur-gazeta com)
Автор: Наталія Юрченко

Обрано нового суддю до Європейського суду з прав людини від України. Посаду зайняв юрист Микола Гнатовський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

"Обрано нового суддю Європейського суду з прав людини від України. Ним став авторитетний і в Україні, і в Європі юрист Микола Гнатовський. Упевнений, він гідно представить Україну", - зазначив парламентарій.

З 2010 року суддею Європейського суду з прав людини від України є Ганна Юдківська.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини після виключення Росії з Ради Європи призупинив розгляд скарг проти РФ.

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