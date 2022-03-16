Европейский суд по правам человека прекратил рассмотрение жалоб против РФ
Европейский суд по правам человека после исключения России из Совета Европы принял решение приостановить рассмотрение всех жалоб против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЕСПЧ.
Международный суд взял паузу для размышлений о дальнейшей судьбе жалоб против РФ. Привело к такому шагу решения Совета Европы изгнать Россию из своих рядов.
"Суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации к рассмотрению им правовых последствий этого постановления для работы суда", – говорится в сообщении ЕСПЧ.
Отметим, что юрисдикция Европейского суда по правам человека распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. РФ ратифицировала конвенцию в 1998 году.
Напомним, что российские захватчики решили упразднить уроки украинского языка и истории на оккупированных территориях.
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