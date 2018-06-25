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Избран новый президент ПАСЕ

НовостиПолитика    25.06.2018 - 14:06
Фото: Лилиана Мори-Паскье (maurypasquier.ch)
Фото: Лилиана Мори-Паскье (maurypasquier.ch)

Ассамблею возглавила гражданка Швейцарии Лилиана Мори-Паскье

Гражданка Швейцарии Лилиана Мори-Паскье была избрана председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в сообщении ПАСЕ.

Как сообщается, ее преемник Микеле Николетти, ушел в отставку, потому что он не был переизбран в Италии.

Таким образом, Паскье становится 32-м президентом ПАСЕ и вторым швейцарским представителем с 1949 года. Она является четвертой женщиной, занимающей этот пост и была единственным кандидатом.

В своей вступительной речи Паскье напомнила, что ценности Совета Европы нуждаются в более чем когда-либо распространении не только в пределах европейского сообщества, но и по всему миру.

"Рост экстремизма, насилия и репрессий в условиях очень напряженной миграции и безопасности требует от нас неустанного подтверждения громко и ясно того, что нас объединяет. Обеспокоенность развитием событий, действительно крупных нападений в ряде европейских стран против свободы выражения мнений, свободы средств массовой информации, свободы собраний, равноправия и защиты меньшинств, делают это абсолютной необходимостью", - заявила Паскье.

Она также предупредила о "нападениях на суверенитет", начиная от "простого недоверия к приостановлению применения Европейской конвенции о правах человека, не забывая о попытках ограничить его масштабы".

Что касается мер, принятых ПАСЕ против коррупции, новый глава выразила уверенность в том, что под ее председательством Ассамблея продолжит восстанавливать свою честь и двигаться к полной прозрачности, отметив, что все правительства и парламенты стран-участниц должны к концу года доложить о принятых ими мерах относительно выявленных в их странах фактов коррупции.

Напомним, в ходе летней сессии ПАСЕ, которая стартует сегодня в Стразбурге (Франция), пройдут дебаты относительно  украинских политзаключенных, которых удерживают в Российской Федерации.

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Теги публикации: ПАСЕ, назначение, Президент  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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