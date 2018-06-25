Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Обраний новий президент ПАРЄ

НовиниПолітика    25.06.2018 - 14:06
Фото: Ліліана Морі-Паск'є (maurypasquier.ch)
Фото: Ліліана Морі-Паск'є (maurypasquier.ch)

Асамблею очолила громадянка Швейцарії Ліліана Морі-Паск'є

Громадянка Швейцарії Ліліана Морі-Паск'є була обрана головою Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це йдеться в повідомленні ПАРЄ.

Як повідомляється, її наступник Мікеле Ніколетті, пішов у відставку, тому що він не був переобраний в Італії.

Таким чином, Паск'є стає 32-м президентом ПАРЄ і другим швейцарським представником з 1949 року. Вона є четвертою жінкою, що займає цей пост і була єдиним кандидатом.

У своїй вступній промові Паск'є нагадала, що цінності Ради Європи потребують більш ніж коли-небудь поширення не тільки в межах європейського співтовариства, але і по всьому світу.

"Зростання екстремізму, насильства і репресій в умовах дуже напруженою міграції та безпеки вимагає від нас невпинної підтвердження голосно і ясно того, що нас об'єднує. Стурбованість розвитком подій, дійсно великих нападів у ряді європейських країн проти свободи вираження думок, свободи засобів масової інформації, свободи зборів, рівноправ'я і захисту меншин, роблять це абсолютною необхідністю", - заявила Паск'є.

Вона також попередила про "напади на суверенітет", починаючи від "простого недовіри до призупинення застосування Європейської конвенції про права людини, не забуваючи про спроби обмежити його масштаби".

Що стосується заходів, прийнятих ПАРЄ проти корупції, новий глава висловила впевненість у тому, що під її головуванням Асамблея продовжить відновлювати свою честь і рухатися до повної прозорості, зазначивши, що всі уряди і парламенти країн-учасниць повинні до кінця року доповісти про вжиті ними заходи щодо виявлених в їх країнах фактів корупції

Нагадаємо, в ході літньої сесії ПАРЄ, яка стартує сьогодні у Стразбурзі (Франція), пройдуть дебати щодо українських політв'язнів, яких утримують в Російській Федерації.

Президент ПАРЄ засудив напад на ромів під Львовом У Страсбурзі сьогодні стартує літня сесія ПАРЄ
Теги публікації: ПАРЄ, назначение, Президент  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся