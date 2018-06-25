Обраний новий президент ПАРЄ

Асамблею очолила громадянка Швейцарії Ліліана Морі-Паск'є

Громадянка Швейцарії Ліліана Морі-Паск'є була обрана головою Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це йдеться в повідомленні ПАРЄ.

Як повідомляється, її наступник Мікеле Ніколетті, пішов у відставку, тому що він не був переобраний в Італії.

Таким чином, Паск'є стає 32-м президентом ПАРЄ і другим швейцарським представником з 1949 року. Вона є четвертою жінкою, що займає цей пост і була єдиним кандидатом.

У своїй вступній промові Паск'є нагадала, що цінності Ради Європи потребують більш ніж коли-небудь поширення не тільки в межах європейського співтовариства, але і по всьому світу.

"Зростання екстремізму, насильства і репресій в умовах дуже напруженою міграції та безпеки вимагає від нас невпинної підтвердження голосно і ясно того, що нас об'єднує. Стурбованість розвитком подій, дійсно великих нападів у ряді європейських країн проти свободи вираження думок, свободи засобів масової інформації, свободи зборів, рівноправ'я і захисту меншин, роблять це абсолютною необхідністю", - заявила Паск'є.

Вона також попередила про "напади на суверенітет", починаючи від "простого недовіри до призупинення застосування Європейської конвенції про права людини, не забуваючи про спроби обмежити його масштаби".

Що стосується заходів, прийнятих ПАРЄ проти корупції, новий глава висловила впевненість у тому, що під її головуванням Асамблея продовжить відновлювати свою честь і рухатися до повної прозорості, зазначивши, що всі уряди і парламенти країн-учасниць повинні до кінця року доповісти про вжиті ними заходи щодо виявлених в їх країнах фактів корупції

Нагадаємо, в ході літньої сесії ПАРЄ, яка стартує сьогодні у Стразбурзі (Франція), пройдуть дебати щодо українських політв'язнів, яких утримують в Російській Федерації.