ru ua
Пт, 03 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Избран новый премьер-министр Австрии

Новина українською →
Вена, Пятница 03 декабря 2021 12:55
Избран новый премьер-министр Австрии Фото: новый премьер-министр Австрии Карл Нехаммер (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Австрийская народная партия (ÖVP) избрала министра внутренних дел Карла Нехаммера новым лидером партии и, соответственно, федеральным канцлером. Он займет должность после ухода Александера Шалленберга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.

Сообщается, что избрание Нехаммера подтвердил губернатор Штирии Герман Шютценхефер. Сам следующий канцлер Австрии представит детали о новой правительственной команде на пресс-конференции.

Нехаммер занимает пост министра внутренних дел Австрии с января 2020 года. До этого был генеральным секретарем Австрийской народной партии с 2018 по 2020 годы, а также членом Национального совета с 2017 по 2020 годы.

Напомним, накануне австрийский канцлер Александер Шалленберг объявил о намерении уйти в отставку. Он пробыл на своем посту всего 52 дня.

Также бывший канцлер и лидер ÖVP Себастьян Курц ранее объявил о том, что полностью уйдет из политики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия
NEWS
Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны на следующей неделе
Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны на следующей неделе
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего