Избран новый премьер-министр Австрии

Австрийская народная партия (ÖVP) избрала министра внутренних дел Карла Нехаммера новым лидером партии и, соответственно, федеральным канцлером. Он займет должность после ухода Александера Шалленберга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.

Сообщается, что избрание Нехаммера подтвердил губернатор Штирии Герман Шютценхефер. Сам следующий канцлер Австрии представит детали о новой правительственной команде на пресс-конференции. Нехаммер занимает пост министра внутренних дел Австрии с января 2020 года. До этого был генеральным секретарем Австрийской народной партии с 2018 по 2020 годы, а также членом Национального совета с 2017 по 2020 годы.