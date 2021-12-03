Обрано нового прем'єр-міністра Австрії

Австрійська народна партія (ÖVP) обрала міністра внутрішніх справ Карла Нехаммера новим лідером партії та, відповідно, федеральним канцлером. Він обійме посаду після відходу Александера Шалленберга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.

Повідомляється, що обрання Нехаммера підтвердив губернатор Штирії Герман Шютценхефер. Сам наступний канцлер Австрії представить деталі про нову урядову команду на прес-конференції. Нехаммер займає пост міністра внутрішніх справ Австрії з січня 2020 року. До цього був генеральним секретарем Австрійської народної партії з 2018 по 2020 роки, а також членом Національної ради з 2017 по 2020 роки.