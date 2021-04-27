Избран новый глава "Суспільного"

Об этом говорится в сообщении на сайте "Суспільного" .

Сообщается, что во финальном туре набсовет выслушал программы четверых кандидатов. В итоге большее число голосов набрал Чернотицкий.

Он с 2017 года входит в правление "Суспільного мовника". С 2017 по 2019 год - ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры НОТУ.

С 2019 по 2021 - ответственный за административно-хозяйственный направление и региональное развитие компании. С февраля по июнь 2019 года Чернотицкий был и.о. руководителя правления UA: Суспільне мовлення.