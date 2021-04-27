Избран новый глава "Суспільного"
Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины избрал нового главу правления UA: Суспільне мовлення. Им стал Николай Чернотицкий.
Об этом говорится в сообщении на сайте "Суспільного".
Сообщается, что во финальном туре набсовет выслушал программы четверых кандидатов. В итоге большее число голосов набрал Чернотицкий.
Он с 2017 года входит в правление "Суспільного мовника". С 2017 по 2019 год - ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры НОТУ.
С 2019 по 2021 - ответственный за административно-хозяйственный направление и региональное развитие компании. С февраля по июнь 2019 года Чернотицкий был и.о. руководителя правления UA: Суспільне мовлення.
Напомним, в 2019 году произошел скандал с увольнением Зураба Аласании с должности главы правления общественного вещателя. До этого наблюдательный совет отстранял его, по его словам, за отсутствие сюжетов в эфире "UA: Первый" о крестном ходе за единую поместную церковь в июле 2018 году и о заседании Генассамблеи ООН в сентябре с участием тогдашнего президента Петра Порошенко.
В итоге наблюдательный совет отменил решение и восстановил его в должности.