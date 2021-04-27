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Избран новый глава "Суспільного"

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 16:58
Избран новый глава "Суспільного" Фото: новый глава "Суспільного" Николай Чернотицкий (corp.suspilne.media)
Автор: РБК-Украина

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины избрал нового главу правления UA: Суспільне мовлення. Им стал Николай Чернотицкий.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Суспільного".

Сообщается, что во финальном туре набсовет выслушал программы четверых кандидатов. В итоге большее число голосов набрал Чернотицкий.

Он с 2017 года входит в правление "Суспільного мовника". С 2017 по 2019 год - ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры НОТУ.

С 2019 по 2021 - ответственный за административно-хозяйственный направление и региональное развитие компании. С февраля по июнь 2019 года Чернотицкий был и.о. руководителя правления UA: Суспільне мовлення.

Напомним, в 2019 году произошел скандал с увольнением Зураба Аласании с должности главы правления общественного вещателя. До этого наблюдательный совет отстранял его, по его словам, за отсутствие сюжетов в эфире "UA: Первый" о крестном ходе за единую поместную церковь в июле 2018 году и о заседании Генассамблеи ООН в сентябре с участием тогдашнего президента Петра Порошенко.

В итоге наблюдательный совет отменил решение и восстановил его в должности.

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