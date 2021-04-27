Обрано нового голову "Суспільного"

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Суспільного" .

Повідомляється, що у фінальному турі наглядова рада вислухала програми чотирьох кандидатів. У підсумку більшу кількість голосів набрав Чернотицький.

Він з 2017 року входить до правління "Суспільного мовника". З 2017 по 2019 рік - відповідальний за діяльність з оптимізації Центральної та регіональної структури НСТУ.

З 2019 по 2021 - відповідальний за адміністративно-господарський напрямок та регіональний розвиток компанії. З лютого по червень 2019 року Чернотицький був в.о. керівника правління UA: Суспільне мовлення.