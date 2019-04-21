Избирательный участок в Донецкой области заработает в ближайшее время, - ЦИК

Избирательный участок в Лебединском в Донецкой области на выборах президента Украины заработает в ближайшее время. Об этом во время брифинга сообщил представитель ЦИК Олег Конопольский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, комиссия в Лебединском уже сформирована и должна приступить к работе в ближайшее время. Представитель ЦИК также назвал достижением, что во время повторного голосования проблема с голосованием возникла только на одном избирательном участке в Украине.

"Избирательный участок вот-вот приступит к работе. Вместе с донецкой военно-гражданской администрацией мы сделали максимум возможного, чтобы этот участок заработал", - заявил Конополький.

Спикер ЦИК Константин Хивренко также уточнил, что члены УИК пока едут к Волновахе для получения необходимой документации.

"УИК № 140379, которая относится к округу 60 сейчас находится в пути от Лебединого к Волновахе. Комиссия сейчас сформирована в количестве 9 человек, провела первое заседание. Цель поездки - получение избирательной документации, чтобы в дальнейшем открыть участок", - уточнил Хивренко.

Отметим, что избирательная участок в Лебединском в Донецкой области не работает из-за опасности. Избирательный участок находится на линии разграничения. В ЦИК добавили, что решают эту проблемы, чтобы люди смогли проголосовать. Также полиция открыла уголовное дело из-за неоткрытого избирательного участка.

"Он в другом месте открыться не может. Мы сделаем все для того, чтобы он открылся в том месте, где он есть. Мы находимся в постоянном контакте с главой Донецкой ВЦА. Мы решим эту проблемы, чтобы люди смогли проголосовать", - добавила председатель ЦИК.