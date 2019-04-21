Виборча дільниця у Донецькій області запрацює найближчим часом, - ЦВК

Виборча дільниця у Лебединському у Донецькій області на виборах президента України запрацює найближчим часом. Про це під час брифінгу повідомив член ЦВК Олег Конопольський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, комісія у Лебединському вже сформована і має приступити до роботи найближчим часом. Представник ЦВК також назвав досягненням, що під час повторного голосування проблема з голосуванням виникла тільки на одній виборчій дільниці в Україні.

"Виборча дільниця ось-ось приступить до роботи. Разом із донецькою військово-цивільною адміністрацією ми зробили максимум можливого, щоб ця дільниця запрацювала", - заявив Конополький.

Спікер ЦВК Костянтин Хівренко також уточнив, що члени ДВК наразі їдуть до Волновахи для отримання необхідної документації.

"ДВК № 140379, яка належить до округу 60 зараз знаходиться в дорозі від Лебединого до Волновахи. Комісія зараз сформована у кількості 9 осіб, провела перше засідання. Мета поїздки - отримання виборчої документації, щоб в подальшому відкрити дільницю", - уточнив Хівренко.

Зазначимо, що виборча дільниця у Лебединському у Донецькій області не працює через небезпеку. Виборча дільниця знаходиться на лінії розмежування. У ЦВК додали, що вирішуть цю проблемо, щоб люди змогли проголосувати. Також поліція відкрила кримінальну справу через невідкриту виборчу дільницю.

"Вона в іншому місці відкритися не може. Ми зробимо все для того, щоб вона відкрилась у тому місці, де вона є. Ми знаходимось в постійному контакті з главою Донецької ВЦА. Ми вирішемо цю проблемо, щоб люди змогли проголосувати", - додала голова ЦВК.