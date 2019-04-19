Избирательные бюллетени уже получили более половины участков

Накануне выборов 2019, по состоянию на 15:15 19 апреля, 55,55% участковых избирательных комиссий получили избирательные бюллетени. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук в Facebook.

Она сообщила, что по всей стране окружные избирательные комиссии уже начали передавать членам участковых комиссии избирательные бюллетени. Их нужно доставить почти в 30 тысяч участков.

"Разумеется, это дорога, и времени нужно немало. Но уже можно сообщить, что по оперативным данным, по состоянию на 15:15 сегодня 55,55% комиссий получили бюллетени для голосования", - написала

Также Слипачук заверила, что вскоре все УИК смогут отчитаться о полной готовности ко дню голосования 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 16 апреля поступило обращение окружной избирательной комиссии № 59, расположенной в зоне проведения операции Объединенных сил, о невозможности проведения повторного голосования 21 апреля 2019 года.

РБК-Украина писало, что в день второго тура выборов в Украине 21 апреля 2019 года все столичные центры предоставления административных услуг будут выдавать готовые паспорта заявителям.