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ЦИК заявил о возможном срыве голосования на участках в зоне ООС

Новости » Выборы 2019    17.04.2019 - 21:14
ЦИК заявил о возможном срыве голосования на участках в зоне ООС
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ОИК №59 не сформировала состав участковых избирательных комиссий

К Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 16 апреля поступило обращение окружной избирательной комиссии № 59, расположенной в зоне проведения операции Объединенных сил, о невозможности проведения повторного голосования на выборах 2019 21 апреля 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Отмечается, что в данном округе не сформировали состав участковых избирательных комиссий недостаточное количество представлений по кандидатурам от кандидатов на пост президента Украины. Также председателю окружной избирательной комиссии не было внесено достаточного количества предложений членами этой комиссии относительно таких кандидатур.

В ЦИК объясняют, что такая ситуация возникла вследствие того, что территория указанного избирательного округа расположена непосредственно в зоне проведения операции Объединенных сил.

Комиссия отмечает, что ОИК обязана сформировать состав участковых избирательных комиссий соответствующего территориального избирательного округа, ведь отсутствие участковых избирательных комиссий сделает невозможным организацию и проведение повторного голосования 21 апреля 2019 года.

Следовательно, Комиссия обязала окружную избирательную комиссию территориального избирательного округа № 59 в 24 часа 17 апреля 2019 года включительно сформировать состав участковых избирательных комиссий по выборам Президента Украины в пределах ТИО № 59 и до 12 часов 18 апреля 2019 года включительно прислать Центральной избирательной комиссии все соответствующие постановления окружной избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что окружным избирательным комиссиям удалось добрать 60 тысяч членов участковых избирательных комиссий. По состоянию на 15:00 16 апреля в информационной системе "Выборы" имеется информация относительно назначения на должности членов УИК 401 тысячи 464 человек.

Напомним, ранее в Центризбиркоме отмечали, что перед вторым туром выборов 2019 в ряде областей не хватает членов избирательных комиссий.

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