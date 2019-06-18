ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У виборчому кодексі пропонують скасувати проміжні звіти НАЗК

Новини » Вибори 2019    18.06.2019 - 14:36
У виборчому кодексі пропонують скасувати проміжні звіти НАЗК
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ході розгляду у сесійній залі нардепи не підтримали вказану правку

Однією з поправок профільного комітету у новому виборчому кодексі пропонувалося, щоб Національне агентство з питань запобігання корупції відмовилось від проміжних фінансових звітів про використання коштів виборчих фондів кандидатів. Про це заявив доповідач з розгляду виборчого кодексу у Верховній раді Олександр Черненко, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідна поправка була запропонована комітетом з питань правової політики та правосуддя, але під час розгляду у залі парламенту отримала лише 27 голосів.

"192-а поправка пропонує відмовитись від проміжних фінансових звітів. Вони покладають багато роботи на партійні штаби за короткий час до виборів, а вони не встигають. Тому ми за те, щоб НАЗК оприлюднювало фінальні фінансові звіти та відмовилось від публікації проміжних. Тому робоча група рекомендує підтримати цю поправку", - заявив Черненко.

Нагадаємо, раніше спікер Ради Парубій заявив, що прийняття нового виборчого кодексу напередодні позачергових виборів до Верховної ради підтримують більше 5 фракцій парламенту.

Як писало РБК-Україна, глава парламенту закликає прискорити розгляд поправок до виборчого кодексу за відкритими списками.

Відзначимо, глава робочої групи з напрацювання виборчого кодексу Олександр Черненко заявив, що прийняття нового виборчого кодексу за відкритими списками не знизить кількість політичних партій, які зможуть увійти до складу Верховної ради.

Підкреслимо також, для прискорення прийняття виборчого кодексу доповідачі від профільного комітету спробують у три рази скоротити обговорення поправок.

Парубій назвав фракції, які підтримують новий виборчий кодекс Рада має пришвидшити розгляд поправок виборчого кодексу, - Парубій
Новини України Порошенко Зеленський кодексВерховна РадаНАПК
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся