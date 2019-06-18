У виборчому кодексі пропонують скасувати проміжні звіти НАЗК

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ході розгляду у сесійній залі нардепи не підтримали вказану правку

Однією з поправок профільного комітету у новому виборчому кодексі пропонувалося, щоб Національне агентство з питань запобігання корупції відмовилось від проміжних фінансових звітів про використання коштів виборчих фондів кандидатів. Про це заявив доповідач з розгляду виборчого кодексу у Верховній раді Олександр Черненко, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідна поправка була запропонована комітетом з питань правової політики та правосуддя, але під час розгляду у залі парламенту отримала лише 27 голосів.

"192-а поправка пропонує відмовитись від проміжних фінансових звітів. Вони покладають багато роботи на партійні штаби за короткий час до виборів, а вони не встигають. Тому ми за те, щоб НАЗК оприлюднювало фінальні фінансові звіти та відмовилось від публікації проміжних. Тому робоча група рекомендує підтримати цю поправку", - заявив Черненко.

Нагадаємо, раніше спікер Ради Парубій заявив, що прийняття нового виборчого кодексу напередодні позачергових виборів до Верховної ради підтримують більше 5 фракцій парламенту.

Як писало РБК-Україна, глава парламенту закликає прискорити розгляд поправок до виборчого кодексу за відкритими списками.

Відзначимо, глава робочої групи з напрацювання виборчого кодексу Олександр Черненко заявив, що прийняття нового виборчого кодексу за відкритими списками не знизить кількість політичних партій, які зможуть увійти до складу Верховної ради.

Підкреслимо також, для прискорення прийняття виборчого кодексу доповідачі від профільного комітету спробують у три рази скоротити обговорення поправок.